Ещё
Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве АЭС 

ТАСС 55 минут назад
БУХАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве атомной электростанции (АЭС) на территории республики, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Думаю, в этом году подпишем [документы] о начале строительства атомной станции", — сказал он на церемонии запуска Кандымского газового комплекса.
Россия и Узбекистан 29 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС в республике и в разработке урановых месторождений.
Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита в Ташкент в конце декабря 2017 года сообщал, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить на его территории атомную электростанцию с блоками типа ВВЭР-1200. По его словам, речь идет о двухблочной атомной станции, постфукусимского образца технологии.
2 ноября 2017 года по итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Республику Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» (входит в структуру Росатома) и Институтом ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.
ТАСС: последние новости
Президент Киргизии отправил в отставку правительство республики Узбекистан и "Первый канал" России создадут совместный телеканал Бывший премьер Армении назначен первым вице-премьером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России351
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО148
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом35
8 лет за кокаиновый круиз17
Тулеев уедет за границу330
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
00:57
В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
Новости Москвы Погода
01:00
Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
Новости Москвы
01:15
В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение