Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве АЭС

"Думаю, в этом году подпишем [документы] о начале строительства атомной станции", — сказал он на церемонии запуска Кандымского газового комплекса.

Россия и Узбекистан 29 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС в республике и в разработке урановых месторождений.

Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита в Ташкент в конце декабря 2017 года сообщал, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить на его территории атомную электростанцию с блоками типа ВВЭР-1200. По его словам, речь идет о двухблочной атомной станции, постфукусимского образца технологии.