Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве АЭС 

БУХАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве атомной электростанции (АЭС) на территории республики, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Думаю, в этом году подпишем [документы] о начале строительства атомной станции", — сказал он на церемонии запуска Кандымского газового комплекса.
Россия и Узбекистан 29 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС в республике и в разработке урановых месторождений.
Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита в Ташкент в конце декабря 2017 года сообщал, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить на его территории атомную электростанцию с блоками типа ВВЭР-1200. По его словам, речь идет о двухблочной атомной станции, постфукусимского образца технологии.
2 ноября 2017 года по итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Республику Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и Академией наук Республики Узбекистан, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» (входит в структуру Росатома) и Институтом ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.