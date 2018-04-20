Соглашение России и Белоруссии о признании виз почти готово

Белоруссия и МИНСК , 20 апр — РИА Новости РФ вышли на финишную прямую в работе над соглашением о взаимном признании виз, это обеспечат беспрепятственный транзит иностранных болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу в России в нынешнем году, сообщил РИА Новости в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун

Подготовка соглашения о признании виз обсуждалась представителями двух стран 18-19 апреля в Москве , где прошло заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

"Я хочу сказать, что мы вышли уже на финишную прямую. Российская сторона до следующей недели доработает проект соглашения, нам его пришлет, и мы до конца мая проведем видеоконференцию, чтобы обсудить все аспекты соглашения. Кроме того, будет создана группа экспертов, которые будут обсуждать технические аспекты передачи информации — взаимно с одной и другой стороны", — рассказал Бегун.

По его словам, речь идет об усеченном варианте проекта соглашения, который будет действовать во время ЧМ-2018, но этот документ «содержит основные положения большого соглашения». «Соглашение (усеченное — ред.) не имеет временных рамок, оно будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу большое соглашение», — пояснил собеседник агентства.

Между тем Бегун затруднился ответить на вопрос о том, кто будет подписывать документ от Минска и Москвы. «Этот вопрос пока не обсуждали. Целый ряд мероприятий планируется в преддверии чемпионата мира по футболу — и Высший госсовет, и Совет министров Союзного государства… Кто-то из уполномоченных должностных лиц однозначно подпишет. В крайнем случае, могут кого-то делегировать специально», — предположил начальник департамента.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Накануне глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич заявил, что техническая работа над документом завершена и, «в принципе, согласование внутригосударственное прошло».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.