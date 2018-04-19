Парламент Киргизии выразил недоверие кабмину

Парламент Киргизии выразил недоверие правительству Исакова

Парламент Киргизии в четверг по предложению коалиции оппозиционного меньшинства выразил недоверие составу действующего правительства Сапара Исакова, передает корреспондент РИА Новости

За недоверие кабмину Исакова проголосовал 101 парламентарий, против — пять.

Ранее оппозиционные фракции парламента признали неудовлетворительной работу правительства в прошлом году и не одобрили его отчет. В 2017 году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков , который сложил полномочия в связи с участием в президентской гонке. Действующий, самый молодой по составу кабинет министров под руководством Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. Премьеру 40 лет. За прошедшие полгода в составе киргизского кабмина сменилось уже три вице-премьера из четырех.

Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент страны по представлению премьер-министра назначенного коалицией парламентского большинства. В случае если большинство законодателей выразят недоверие правительству президент вправе принять решение об отставке правительства либо не согласиться с решением Жогорку Кенеша.