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Первым вице-премьером Армении назначен экс-глава правительства страны
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Первым вице-премьером Армении назначен экс-глава правительства страны 

Аргументы и Факты 37 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент Армении также назначил вице-премьерами страны Армена Геворгяна и Ваче Габриеляна
Бывший глава правительства Армении Карен Карапетян назначен первым вице-премьером страны, сообщает пресс-службе администрации президента.
Отмечается, что кандидатуру Карапетяна, согласно конституции Армении, предложил премьер-министр Серж Саргсян. До 9 апреля 2018 года Карапетян занимал пост премьера страны.
Президент Армении Армен Саркисян также подписал приказ о назначении вице-премьера страны Армена Геворгяна и Ваче Габриеляна. Ранее Геворгян являлся главой администрации президента, а Габриелян — вице-премьером и министром международной экономической интеграции и реформ.
Напомним, с 13 апреля радикальная оппозиция Армении начала массовые протесты против кандидатуры бывшего президента страны Армена Саргсяна на пост премьера страны. Несмотря на это, он был избран председателем правительства 17 апреля.
Оппозиционный лидер, депутат парламента Никол Пашинян во вторник заявил, что начинает «бархатную революцию» в стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, между тем, заявил, что Москва надеется на развитие ситуации в Армении в рамках закона.
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