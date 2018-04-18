Узбекистан занимает 39-е место в рейтинге сильнейших армий мира

Ташкент, 18 апреля / Синьхуа / — В обновленном рейтинге «Military Strength Ranking» армия Узбекистана поднялась на 39-е место, сообщают сегодня местные СМИ.

Всего в рейтинге 2018 года представлены 136 стран. Сила армий оценивается по более чем 50 факторам. В прошлом году Узбекистан занимал в этом рейтинге 48-ю строчку.