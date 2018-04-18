Узбекистан занимает 39-е место в рейтинге сильнейших армий мира 

Ташкент, 18 апреля /Синьхуа/ — В обновленном рейтинге «Military Strength Ranking» армия Узбекистана поднялась на 39-е место, сообщают сегодня местные СМИ.
Всего в рейтинге 2018 года представлены 136 стран. Сила армий оценивается по более чем 50 факторам. В прошлом году Узбекистан занимал в этом рейтинге 48-ю строчку.
Тройку лидеров возглавляют ядерные державы США, Россия, Китай. Среди республик постсоветского пространства лидирует Украина — 29-я позицию. Далее следуют Узбекистан — 39 место, Беларусь — 41, Казахстан — 50, Азербайджан — 53, Туркменистан — 80, Грузия — 82, Армения — 84, Кыргызстан — 91, Таджикистан — 96, Латвия — 105, Эстония — 108. —0—