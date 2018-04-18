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В Ереване задержаны более 80 демонстрантов
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В Ереване задержаны более 80 демонстрантов 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Еревана доставила в отделения 18 апреля 84 участника акции протеста в центре столицы Армении.
«В отношении 30 человек возбуждено административное производство (предполагает штраф в размере 50 тыс. драмов или $104). Они отпущены. 54 человека по подозрению в совершении преступления представлены в следственный орган», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря полиции Армении Ашота Агароняна
В Ереване уже несколько дней продолжаются протесты оппозиции против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении.
В МИД России призвали россиян избегать мест скопления людей в Ереване в связи с протестами.
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