В Ереване задержаны более 80 демонстрантов 

Полиция Еревана доставила в отделения 18 апреля 84 участника акции протеста в центре столицы Армении.
«В отношении 30 человек возбуждено административное производство (предполагает штраф в размере 50 тыс. драмов или $104). Они отпущены. 54 человека по подозрению в совершении преступления представлены в следственный орган», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря полиции Армении Ашота Агароняна
В Ереване уже несколько дней продолжаются протесты оппозиции против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении.
В МИД России призвали россиян избегать мест скопления людей в Ереване в связи с протестами.