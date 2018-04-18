В Белоруссии осуждена бывшая глава фонда соцзащиты населения 

К восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена бывшая управляющая Фондом социальной защиты населения Белоруссии Людмила Бачило.
Такое решение вынес 18 апреля суд Ленинского района Минска в деле о коррупции, фигурантами которого стали 8 высокопоставленных лиц из фонда и Нацбанка республики, сообщают местные СМИ.
В недавнем прошлом глава фонда соцзащиты, который распоряжается средствами по социальной защите населения республики, собирая практически все страховые взносы, обвинялась в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки в крупном размере. Коррупционную схему в фонде соцзащиты вскрыл комитет госбезопасности Белоруссии.
Вместе с Бачило, проработавшей в фонде 45 лет, осуждены руководители департаментов фонда и чиновники из Нацбанка страны, среди которых бывший начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз. С учётом раскаяния они осуждены к незначительным срокам лишения свободы — от 2 до 5 лет, некоторые с конфискацией имущества и крупными штрафами. Конкретная сумма нанесённого государству ущерба от их злоупотреблений в суде не называлась.