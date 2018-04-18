Ещё
В Белоруссии осуждена бывшая глава фонда соцзащиты населения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии осуждена бывшая глава фонда соцзащиты населения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
К восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена бывшая управляющая Фондом социальной защиты населения Белоруссии Людмила Бачило.
Такое решение вынес 18 апреля суд Ленинского района Минска в деле о коррупции, фигурантами которого стали 8 высокопоставленных лиц из фонда и Нацбанка республики, сообщают местные СМИ.
В недавнем прошлом глава фонда соцзащиты, который распоряжается средствами по социальной защите населения республики, собирая практически все страховые взносы, обвинялась в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки в крупном размере. Коррупционную схему в фонде соцзащиты вскрыл комитет госбезопасности Белоруссии.
Вместе с Бачило, проработавшей в фонде 45 лет, осуждены руководители департаментов фонда и чиновники из Нацбанка страны, среди которых бывший начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз. С учётом раскаяния они осуждены к незначительным срокам лишения свободы — от 2 до 5 лет, некоторые с конфискацией имущества и крупными штрафами. Конкретная сумма нанесённого государству ущерба от их злоупотреблений в суде не называлась.
Парламентская газета: последние новости
Проживающие в Казахстане ветераны ВОВ получат ко Дню Победы выплаты В МВД предложили освободить украинцев и белорусов от экзамена по русскому языку Матвиенко пригласила главу Меджлиса Туркменистана на II Евразийский женский форум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT98
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США212
В Кремле ответили на «план Авакова»201
Тест: Угадайте валюту по купюре6
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника84
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение