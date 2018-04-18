В Белоруссии осуждена бывшая глава фонда соцзащиты населения

К восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена бывшая управляющая Фондом социальной защиты населения Белоруссии Людмила Бачило.

Такое решение вынес 18 апреля суд Ленинского района Минска в деле о коррупции, фигурантами которого стали 8 высокопоставленных лиц из фонда и Нацбанка республики, сообщают местные СМИ.

В недавнем прошлом глава фонда соцзащиты, который распоряжается средствами по социальной защите населения республики, собирая практически все страховые взносы, обвинялась в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки в крупном размере. Коррупционную схему в фонде соцзащиты вскрыл комитет госбезопасности Белоруссии.