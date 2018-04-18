Ильхам Алиев вступит в должность президента Азербайджана

Конституционный суд республики накануне утвердил результаты президентских выборов, прошедших 11 апреля. Победу одержал действующий глава государства, набрав более 86% голосов. Алиев четвертый раз избран президентом страны. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны теперь избирается на семь лет.

В Азербайджане впервые избрали президента на семилетний срок.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ