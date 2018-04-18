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Ильхам Алиев вступит в должность президента Азербайджана
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Ильхам Алиев вступит в должность президента Азербайджана 

Мир24 31 минуту назад
Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду официально вступит в должность.
Конституционный суд республики накануне утвердил результаты президентских выборов, прошедших 11 апреля. Победу одержал действующий глава государства, набрав более 86% голосов. Алиев четвертый раз избран президентом страны. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны теперь избирается на семь лет.
В Азербайджане впервые избрали президента на семилетний срок.
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