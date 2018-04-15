В Минске видят в ограничениях поставок продовольствия в РФ нарушение норм ЕАЭС

"На сегодняшний день наши взаимоотношения в торговле, особенно сельскохозяйственной продукцией, абсолютно не соответствуют тем нормам, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе", — заявил спикер нижней палаты парламента.

Андрейченко сообщил, что данные вопросы стали «предметом обсуждения с председателем Госдумы Володиным, председателем Совета Федерации Матвиенко» в рамках состоявшейся на этой неделе Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге . «Они полностью разделяют подходы о том, что это недопустимо», — утверждал спикер.

При этом Андрейченко считает, что «надо в этом плане более активно работать нашим министерствам и ведомствам». «Мы будем помогать, но надо, чтобы они сами решали [проблемы]», — сказал глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.