В Минске видят в ограничениях поставок продовольствия в РФ нарушение норм ЕАЭС 

МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничения и запреты на поставки белорусского продовольствия в Российскую Федерацию противоречат договоренностям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение высказал в воскресенье председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в эфире телеканала «Беларусь 1».
"На сегодняшний день наши взаимоотношения в торговле, особенно сельскохозяйственной продукцией, абсолютно не соответствуют тем нормам, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе", — заявил спикер нижней палаты парламента.
Андрейченко сообщил, что данные вопросы стали «предметом обсуждения с председателем Госдумы Володиным, председателем Совета Федерации Матвиенко» в рамках состоявшейся на этой неделе Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. «Они полностью разделяют подходы о том, что это недопустимо», — утверждал спикер.
При этом Андрейченко считает, что «надо в этом плане более активно работать нашим министерствам и ведомствам». «Мы будем помогать, но надо, чтобы они сами решали [проблемы]», — сказал глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.
Россельхознадзор с 10 апреля временно запретил поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Ведомство запросило информацию о ситуации с АЧС в Гомельской области в Белоруссии в связи с обнаружением генетического материала вируса в продукции «Гомельского мясокомбината». Россельхознадзор также регулярно высказывает претензии к качеству белорусской молочной продукции. В настоящее время введены ограничения на поставку продовольствия в РФ с более чем 50 белорусских предприятий.