Политолог объяснил, почему Казахстан не поддержал Россию в Совбезе ООН

По его мнению, утвердительный голос Казахстана при голосовании мог сыграть против Астанинского процесса. При этом политолог не видит больших противоречий в ситуации, когда в составе Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстан был против обстрела Сирии, а в Совбезе по этой же повестке промолчал.

"Я думаю, что одна из целей этого американского ракетного обстрела — это срыв переговорного процесса по Сирии, который проходит в Астане", — сказал Князев.

По его мнению, при всех недостатках, Астанинский процесс более эффективен, чем, например, Женевский: в казахстанской столице удалось договориться о снижении интенсивности боевых действий и о создании зон деэскалации.

"Поэтому, я думаю, что позиция Казахстана формулировалась с учетом двух тезисов: во-первых, голос представителей Казахстана в Совете безопасности не повлиял бы на общее решение, это было очевидно. В то же время, Казахстану нужно было сохранить некую серединную позицию, чтобы попытаться Астанинский переговорный процесс за собой сохранить", — добавил политолог.

Он уверен, что «однозначная, прямолинейная позиция Казахстана в любом случае негативно отразилась бы на перспективах межсирийского урегулирования в Астане».

Китай и Голосование по российской резолюции с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии в Совбезе ООН состоялось 14 апреля. Документ не был принят: за его принятие проголосовали Россия Боливия . Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. В столице Казахстана прошло уже восемь раундов переговоров. Следующая встреча запланирована на 14-15 мая.

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>