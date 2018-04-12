Статус Украины в СНГ. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе Киевского форума по безопасности заявил, что поручил правительству подготовить предложения по выходу страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). В пресс-службе Исполкома СНГ заявили, что официального уведомления от Украины относительно ее выхода из организации пока не поступало.
Что такое СНГ Содружество Независимых Государств — региональная межгосударственная организация, действующая с декабря 1991 года. В настоящее время объединяет 11 государств постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину (с 1993 по 2009 год в СНГ входила также Грузия).
Организация была образована на основе Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также протокола к нему и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. Основными задачами объединения являются сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и иных областях, создание общего экономического пространства, обеспечение прав и свобод человека, мира и безопасности, борьба с организованной преступностью, сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ и т. д.
Статус стран СНГ Согласно уставу СНГ от 22 января 1993 ода., все страны, подписавшие и ратифицировавшие документы о создании организации в декабре 1991 года, являются ее учредителями или государствами-участниками.
При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны — Украина и Туркмения — не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ. Несмотря на это, и государство-участник, и член Содружества обладают в организации равными правами.
Единственное государство СНГ, которое имеет статус ассоциированного члена при организации (позволяет участвовать лишь в отдельных видах деятельности организации) — Туркмения (с 2005 года).
Процедура вступления и выхода из СНГ Членом СНГ может стать любое государство, разделяющее цели и принципы организации и принимающее на себя обязательства, содержащиеся в ее уставе. Для выхода из Содружества участник организации должен письменно уведомить о своем намерении депозитарий устава СНГ (Минск, Белоруссия) — за 12 месяцев до предполагаемого выхода. При этом все обязательства данного государства, возникшие в период его участия в СНГ, должны быть полностью выполнены.
Ранее правом выхода из СНГ воспользовалась лишь одна страна — Грузия. Это решение было принято властями Грузии после грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. 12 августа 2008 года президент страны Михаил Саакашвили сделал заявление о выходе из СНГ, 14 августа парламент республики принял постановление о выходе ее из уставных документов организации, а 18 августа МИД Грузии направил соответствующую ноту Минск. Решение вступило в силу 18 августа 2009 года.
Инициативы Украины о выходе из СНГ С 2014 года, после смены власти на Украине и вхождения Крыма а в состав России, официальный Киев фактически не принимает участия в деятельности СНГ. В украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном выходе страны из Содружества.
19 марта 2014 года Киев приостановил свое председательство в Содружестве (согласно ротации, Украина председательствовала в уставных органах СНГ с 1 января 2014 года — прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Одновременно Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что страны начнет процедуру выхода из СНГ. Однако официальное заявление в депозитарий организации направлено не было. В ноябре 2014 года в Верховную раду был внесен законопроект о прекращении участия Украины в органах Содружества, который, однако, так и не был вынесен на голосование.
В апреле 2015 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает нецелесообразным выход страны из СНГ. По словам министра, Киев принимает участие в мероприятиях Содружества, только когда ему необходимо «чего-то достичь».
В марте 2018 года депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины намерен представить президенту страны Петру Порошенко предложения о выходе из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Статистика
Украина — третье по величине государство СНГ после России и Казахстана. Ее площадь составляет 603 тыс. 700 кв. км. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, территория Украины занимает 2,7% общей площади Содружества (22 млн 66 тыс. 252 кв. км). По численности населения — 42,2 млн человек — Украина на втором месте в СНГ после России (14,7% от совокупного населения СНГ, которое составляет 287,6 млн человек).
Доля Украины в общем товарообороте между странами СНГ за январь-ноябрь 2017 года составила 11,7% — $16,5 млрд из $147,7 млрд Экспорт в страны Содружества — $6,3 млрд, импорт Украины из стран СНГ за тот же период — $10,2 млрд