Статус Украины в СНГ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе Киевского форума по безопасности заявил, что поручил правительству подготовить предложения по выходу страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). В пресс-службе Исполкома СНГ заявили, что официального уведомления от Украины относительно ее выхода из организации пока не поступало.

Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Что такое СНГ Содружество Независимых Государств — региональная межгосударственная организация, действующая с декабря 1991 года. В настоящее время объединяет 11 государств постсоветского пространства: Азербайджан Узбекистан и Украину (с 1993 по 2009 год в СНГ входила также Грузия ).

Организация была образована на основе Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также протокола к нему и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. Основными задачами объединения являются сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и иных областях, создание общего экономического пространства, обеспечение прав и свобод человека, мира и безопасности, борьба с организованной преступностью, сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ и т. д.

Статус стран СНГ Согласно уставу СНГ от 22 января 1993 ода., все страны, подписавшие и ратифицировавшие документы о создании организации в декабре 1991 года, являются ее учредителями или государствами-участниками.

При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны — Украина и Туркмения — не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ. Несмотря на это, и государство-участник, и член Содружества обладают в организации равными правами.

Единственное государство СНГ, которое имеет статус ассоциированного члена при организации (позволяет участвовать лишь в отдельных видах деятельности организации) — Туркмения (с 2005 года).

Процедура вступления и выхода из СНГ Членом СНГ может стать любое государство, разделяющее цели и принципы организации и принимающее на себя обязательства, содержащиеся в ее уставе. Для выхода из Содружества участник организации должен письменно уведомить о своем намерении депозитарий устава СНГ ( Минск , Белоруссия) — за 12 месяцев до предполагаемого выхода. При этом все обязательства данного государства, возникшие в период его участия в СНГ, должны быть полностью выполнены.

Ранее правом выхода из СНГ воспользовалась лишь одна страна — Грузия. Это решение было принято властями Грузии после грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. 12 августа 2008 года президент страны Михаил Саакашвили сделал заявление о выходе из СНГ, 14 августа парламент республики принял постановление о выходе ее из уставных документов организации, а 18 августа МИД Грузии направил соответствующую ноту Минск. Решение вступило в силу 18 августа 2009 года.

Инициативы Украины о выходе из СНГ С 2014 года, после смены власти на Украине и вхождения Крыма а в состав России, официальный Киев фактически не принимает участия в деятельности СНГ. В украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном выходе страны из Содружества.

19 марта 2014 года Киев приостановил свое председательство в Содружестве (согласно ротации, Украина председательствовала в уставных органах СНГ с 1 января 2014 года — прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Одновременно Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что страны начнет процедуру выхода из СНГ. Однако официальное заявление в депозитарий организации направлено не было. В ноябре 2014 года в Верховную раду был внесен законопроект о прекращении участия Украины в органах Содружества, который, однако, так и не был вынесен на голосование.

В апреле 2015 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает нецелесообразным выход страны из СНГ. По словам министра, Киев принимает участие в мероприятиях Содружества, только когда ему необходимо «чего-то достичь».

В марте 2018 года депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины намерен представить президенту страны Петру Порошенко предложения о выходе из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Статистика

Украина — третье по величине государство СНГ после России и Казахстана. Ее площадь составляет 603 тыс. 700 кв. км. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, территория Украины занимает 2,7% общей площади Содружества (22 млн 66 тыс. 252 кв. км). По численности населения — 42,2 млн человек — Украина на втором месте в СНГ после России (14,7% от совокупного населения СНГ, которое составляет 287,6 млн человек).

Доля Украины в общем товарообороте между странами СНГ за январь-ноябрь 2017 года составила 11,7% — $16,5 млрд из $147,7 млрд Экспорт в страны Содружества — $6,3 млрд, импорт Украины из стран СНГ за тот же период — $10,2 млрд