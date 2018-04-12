Сахалин и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества

В плане 22 мероприятия, среди них — содействие в привлечении взаимных инвестиций, применение на Сахалине лучших аграрных технологий из Белоруссии, поставки из этой страны в регион уже доказавшей свою эффективность и практичность грузовой, пассажирской, дорожной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также продуктов питания, товаров легкой промышленности и строительной отрасли, сотрудничество в сфере подготовки кадров", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что с 2015 по 2017 годы объем взаимной торговли между Сахалинской областью и Республикой Беларусь увеличился в 2,5 раза.

"Всего за два года совместной работы мы заметно продвинулись вперед. Считаю, что сегодня есть все возможности для наращивания объемов взаимного товарооборота. В наших планах расширить спектр сотрудничества, дополнив его такими направлениями, как образование, научно-техническая сфера, здравоохранение, спортивные и молодежные обмены. Целесообразно, на наш взгляд, создать в Сахалинской области и Белорусский Торговый Дом, на его площадке можно было бы демонстрировать образцы белорусских товаров, заключать контракты на их поставку в наш регион", — цитирует пресс-служба слова губернатора области Олега Кожемяко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в свою очередь отметил, что такая интеграция идет на пользу обеим сторонам.