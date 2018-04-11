«Автодизель» поставит белорусским партнерам порядка 12 тысяч двигателей

Минске в рамках бизнес-миссии региона проходят переговоры с деловыми кругами Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере автодизелестроения.

— Белорусские предприятия — очень важный стратегический партнер для нас, — отметил генеральный директор ПАО «Автодизель» Группы ГАЗ » Андрей Матюшин. — Мы отправляем в республику пятую часть нашей продукции. Сотрудничаем с Минским автомобильным заводом, компанией «Гомсельмаш», Минским заводом колесных тягачей и компанией «БелАЗ». И наши отношения с каждым годом только улучшаются. В прошлом году мы произвели для них около 8 тысяч двигателей, в этом планируем поставить порядка 12 тысяч.

В обсуждении вопросов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере промышленности с ярославской стороны также принимают участие представители предприятия «ПСМ», компаний «Дизель», ПСЦ «Электроника», «Спецавиа», «Технолог» и «Луч».