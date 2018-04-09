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Афганистан намерен экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
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Афганистан намерен экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Ташкент, 9 апреля /Синьхуа/ — Афганистан будет поставлять свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан.
Как сообщили сегодня в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана, договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси.
Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа в Узбекистан, и далее для их перевозки использовать новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.
Узбекистан и Афганистан договорились о доведении двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов уже в ближайшие годы, отмечается в сообщении. —0—
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