Афганистан намерен экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан

Кыргызстан. Ташкент, 9 апреля / Синьхуа / — Афганистан будет поставлять свою продукцию в Китай через Узбекистан Как сообщили сегодня в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана, договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси. Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа в Узбекистан, и далее для их перевозки использовать новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Узбекистан и Афганистан договорились о доведении двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов уже в ближайшие годы, отмечается в сообщении. —0—