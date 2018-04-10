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Минсельхоз заподозрил, что Белоруссия скрывает вспышки АЧС у себя в стране
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Минсельхоз заподозрил, что Белоруссия скрывает вспышки АЧС у себя в стране 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что ведомство подозревает, что ветеринарные службы Белоруссии скрывают вспышки АЧС на своей территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Белоруссии. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Республики Белоруссия скрывают наличие вспышек АЧС на территории республики", — сказал Ткачев.
Он также добавил, что за 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более 1 тыс. вспышек в 53 регионах страны.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки живых свиней из Белоруссии из-за АЧС.
Уточняется, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.
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