Минсельхоз заподозрил, что Белоруссия скрывает вспышки АЧС у себя в стране

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что ведомство подозревает, что ветеринарные службы Белоруссии скрывают вспышки АЧС на своей территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Белоруссии. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Республики Белоруссия скрывают наличие вспышек АЧС на территории республики", — сказал Ткачев.

Он также добавил, что за 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более 1 тыс. вспышек в 53 регионах страны.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки живых свиней из Белоруссии из-за АЧС.

Уточняется, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.