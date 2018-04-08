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FinCERT России и Казахстана наладят обмен данными о киберугрозах
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FinCERT России и Казахстана наладят обмен данными о киберугрозах 

Российская Газета 1 час назад
Об этом рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев в интервью "Российской газете" после заседания Консультационного совета по валютной политике государств Евразийского экономического союза.
Ранее планировалось, что соглашение об обмене информацией о киберугрозах подпишут одновременно Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
"Мы обсудили вопрос подписания меморандума в этой области сразу на пять стран ЕАЭС, но поскольку степень подготовленности каждой из них разная, решили пока активизировать двустороннее сотрудничество, — сказал Акишев. — Сейчас мы работаем над текстом Соглашения о взаимодействии в области кибербезопасности с Банком России. Мы считаем, что Банк России в этом направлении впереди, он сформировал эффективный институт по защите финансового рынка от кибермошенников — ФинЦЕРТ, похожее подразделение в прошлом году создано в Национальном банке Казахстана, это Управление информационных угроз и кибербезопасности. И мы признательны российским коллегам за готовность делиться своими наработками".
По словам Данияра Акишева, и в России, и в Казахстане есть крупные финансовые организации, которые могут стать объектами одной и той же хакерской атаки.
Полностью интервью председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 9 апреля.
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