FinCERT России и Казахстана наладят обмен данными о киберугрозах

Армения и Киргизия. Ранее планировалось, что соглашение об обмене информацией о киберугрозах подпишут одновременно Россия , Казахстан, Белоруссия

"Мы обсудили вопрос подписания меморандума в этой области сразу на пять стран ЕАЭС, но поскольку степень подготовленности каждой из них разная, решили пока активизировать двустороннее сотрудничество, — сказал Акишев. — Сейчас мы работаем над текстом Соглашения о взаимодействии в области кибербезопасности с Банком России . Мы считаем, что Банк России в этом направлении впереди, он сформировал эффективный институт по защите финансового рынка от кибермошенников — ФинЦЕРТ, похожее подразделение в прошлом году создано в Национальном банке Казахстана, это Управление информационных угроз и кибербезопасности. И мы признательны российским коллегам за готовность делиться своими наработками".

По словам Данияра Акишева, и в России, и в Казахстане есть крупные финансовые организации, которые могут стать объектами одной и той же хакерской атаки.

Полностью интервью председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 9 апреля.