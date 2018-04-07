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Киргизия направила ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств
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Киргизия направила ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств 

ТАСС 1 час назад
БИШКЕК, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту Узбекистану в связи с произошедшим в субботу на границе двух государств инцидентом. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.
"В МИД был вызван посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике, который был проинформирован об инциденте, и ему была вручена нота с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.
Как заверило министерство, официальный Бишкек «держит данный вопрос на контроле и находится на связи с соответствующими службами двух стран».
По информации киргизской стороны, 7 апреля в селе Мамай Джалал-Абадской области Киргизии в районе границы с Узбекистаном пограничники соседнего государства применили оружие в отношении киргизского гражданина, который от полученного ранения скончался. Причем, по данным Государственной пограничной службы Киргизии, погибший во время стрельбы находился на киргизской территории.
Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков дал поручение соответствующим структурам республики провести тщательное расследование данного происшествия и привлечь к нему правоохранительные органы Узбекистана. По указанию главы кабмина, семье погибшего также выделена материальная помощь в размере 100 тыс. сомов (около $1,5 тыс.).
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