Киргизия направила ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств

БИШКЕК , 7 апреля. / ТАСС /. Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту Узбекистану в связи с произошедшим в субботу на границе двух государств инцидентом. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД был вызван посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике, который был проинформирован об инциденте, и ему была вручена нота с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

Как заверило министерство, официальный Бишкек «держит данный вопрос на контроле и находится на связи с соответствующими службами двух стран».

По информации киргизской стороны, 7 апреля в селе Мамай Джалал-Абадской области Киргизии в районе границы с Узбекистаном пограничники соседнего государства применили оружие в отношении киргизского гражданина, который от полученного ранения скончался. Причем, по данным Государственной пограничной службы Киргизии, погибший во время стрельбы находился на киргизской территории.