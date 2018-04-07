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Погранслужба Узбекистана сообщила о нарушении границы гражданином Киргизии
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Погранслужба Узбекистана сообщила о нарушении границы гражданином Киргизии 

ТАСС 7 апреля 2018
ТАШКЕНТ, 7 апреля. /ТАСС/. Пограничники Узбекистана 7 апреля примерно в 7:30 по местному времени (5:30 мск) были вынуждены применить оружие для задержания нарушителя госграницы из Киргизии, проигнорировавшего предупредительные выстрелы в воздух. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета по охране госграницы (КОГГ) Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана, которую процитировало интернет-издание Газета.uz.
"Военнослужащие погранвойск Узбекистана были вынуждены принять меры по задержанию нарушителя границы из Кыргызстана, который не подчинился требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух и, несмотря на ранение, скрылся на территории соседней страны", — говорится в сообщении. Отмечается, что на территории Киргизии его ждала машина, на которой раненого отвезли в больницу, где он скончался.
По версии киргизской стороны, житель села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области 1984 года рождения находился на территории Киргизии и направлялся в сторону населенного пункта Мамай, когда пограничники Узбекистана применили в отношении него оружие.
Сообщается также, что пограничные представители Узбекистана и Киргизии совместно с работниками прокуратуры двух стран проводят расследование на месте инцидента.
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