Белорусским туристам устроили 3D-экскурсию по Казани 

В ходе ярмарки туристских услуг «Отдых-2018» в Минске с помощью 3D-очков гостей познакомили с Казанью. О презентации рассказывает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Финал выставки, добавим, запланирован на 7 апреля. В ходе виртуальной экскурсии по Казани туристы смогли осмотреть главные достопримечательности. Кроме того, участников прогулки угостили чак-чаком. Казань в Минске представляла глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова вместе с коллегами. Важно, что в ходе ярмарки Казань и Минск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.