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Киргизкие военные сообщили об убийстве гражданина республики пограничниками из Узбекистана
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Киргизкие военные сообщили об убийстве гражданина республики пограничниками из Узбекистана 

ТАСС 1 час назад
БИШКЕК, 7 апреля. /ТАСС/. Пограничники Узбекистана применили огнестрельное оружие против гражданина Киргизии, от полученного ранения он скончался. Об этом сообщила в субботу киргизская Государственная пограничная служба.
"7 апреля 2018 года в местности Мамай Джалал-Абадской области [Киргизии] военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш 1984 года рождения", — говорится в сообщении.
При этом, по данным ведомства, он в этот момент «находился на территории» Киргизии. «От полученного ранения наш гражданин скончался в больнице города Кербен», — отмечается в документе.
Киргизская сторона уже приступила к расследованию данного ЧП. «По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления Государственной пограничной службы по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов», — подчеркивается в сообщении.
Для «выяснения причин и обстоятельств произошедшего» назначено проведение встречи представителей погранведомств двух государств.
В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил тщательно расследовать инцидент на границе с Узбекистаном.
"Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на кыргызско-узбекской границе совместно с узбекской стороной", — говорится в сообщении.
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