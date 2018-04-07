Киргизкие военные сообщили об убийстве гражданина республики пограничниками из Узбекистана

БИШКЕК , 7 апреля. / ТАСС /. Пограничники Узбекистана применили огнестрельное оружие против гражданина Киргизии , от полученного ранения он скончался. Об этом сообщила в субботу киргизская Государственная пограничная служба.

"7 апреля 2018 года в местности Мамай Джалал-Абадской области [Киргизии] военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш 1984 года рождения", — говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, он в этот момент «находился на территории» Киргизии. «От полученного ранения наш гражданин скончался в больнице города Кербен», — отмечается в документе.

Киргизская сторона уже приступила к расследованию данного ЧП. «По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления Государственной пограничной службы по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов », — подчеркивается в сообщении.

Для «выяснения причин и обстоятельств произошедшего» назначено проведение встречи представителей погранведомств двух государств.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил тщательно расследовать инцидент на границе с Узбекистаном.

"Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на кыргызско-узбекской границе совместно с узбекской стороной", — говорится в сообщении.