Лукашенко призвал осовременить систему идеологической работы в Беларуси

Поставив задачу осовременить систему идеологической работы в Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает и на новую ступень в развитии БЕЛТА. Об этом он заявил при назначении Ирины Акулович генеральным директором информационного агентства, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к новому лидеру журналистского коллектива, президент посоветовал ей чаще обращаться за советом и поддержкой «напрямую». Но при этом он дал понять, что ожидает от нового руководства, чтобы оно «не просто поддерживало тот тренд, который был задан предыдущим генеральным директором БЕЛТА Дмитрием Жуком , но чтобы еще на ступеньку поднялось повыше».

Белорусский лидер полагает, что с поставленной целью Ирина Акулович безусловно справится. Для этой уверенности, по его словам, есть много причин. «Хорошо, что вы пришли снизу. Вы этот нерв народный чувствуете острее, чем даже я, хотя сталкиваюсь постоянно с людьми», — сказал глава государства.

Лукашенко выразил убежденность, что для Акулович, которая до этого работа в Могилеве , новое место службы, вряд ли, станет «тяжелой ношей». Хотелось бы, пояснил он свою точку зрения, «чтобы это был какой-то очередной этап, чтобы, откровенно вам скажу, мы посмотрели на вашу работу здесь. В Могилеве — это одно. А когда сюда попадаешь — совсем другое, — отметил Александр Лукашенко. — Тем более, это средство массовой информации. И критики будет тут сейчас… Вы услышите то, что о себе раньше не знали. Это надо спокойно воспринимать», — посоветовал он.

"Политику государства и президента вы знаете. Коль идете на эту должность, значит, поддерживаете ее. И дело тут не в президенте, а в той политике, которую мы должны уже с вами вместе с сегодняшнего дня осуществлять, чтобы сохранить страну, ее независимость и суверенитет. Сделать так, чтобы это была наша земля, наших детей и наших внуков, всех тех, кто сегодня на ней живет", — добавил белорусский лидер.

Стоит добавить, что Ирина Борисовна Акулович родилась в 1974 году в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени А. А. Кулешова. Избрана членом Совета Республики Национального собрания шестого созыва от Могилевской области. Является членом Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству.

Ранее Ирина Акулович трудилась в Могилевском областном телерадиообъединении, прошла путь от собственного корреспондента до заведующего корреспондентским пунктом в Могилеве Белтелерадиокомпании. С 2009 года до настоящего времени работала директором республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания „Могилев.