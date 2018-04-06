В ЦИК рассказали о международном наблюдении на выборах президента

В ведомстве напомнили, что для работы на прошедших президентских выборах были аккредитованы в общей сложности 1 тысяча 513 иностранных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Миссии наблюдателей на эти выборы направили 14 международных организаций. По приглашению Федерального собрания РФ на выборах работали 482 наблюдателя из 79 стран, а по приглашению ЦИК России в наблюдении принимали участие также представители 29 зарубежных избирательных комиссий.

Если говорить о представительстве конкретных стран в корпусе иностранных наблюдателей на нынешних выборах, то наибольшее число представителей направили Казахстан (226 наблюдателей) и Белоруссия (93), следует из данных ЦИК.