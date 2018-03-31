Лукашенко поздравил Александра Збруева с 80-летием 

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием, отметив его высокое профессиональное мастерство, обаяние и жизнелюбие. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе главы Белоруссии.
"За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием", — говорится в поздравлении российскому артисту.
Лукашенко отметил, что высокое профессиональное мастерство и обаяние позволили Александру Збруеву стать «одним из самых любимых актеров не только в России, но и за ее пределами». Лукашенко заявил, что в Белоруссии хорошо знают и любят творчество артиста. «Уверен, что свой талант и вдохновение вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам», — отметил президент Белоруссии в поздравлении.
В кино Александр Збруев дебютировал у Александра Зархи в картине «Мой младший брат». В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня». С 2004 года Збруев не снимается, и только в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала «Кино про Алексеева».