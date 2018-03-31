Лукашенко поздравил Александра Збруева с 80-летием

"За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием", — говорится в поздравлении российскому артисту.

Лукашенко отметил, что высокое профессиональное мастерство и обаяние позволили Александру Збруеву стать «одним из самых любимых актеров не только в России , но и за ее пределами». Лукашенко заявил, что в Белоруссии хорошо знают и любят творчество артиста. «Уверен, что свой талант и вдохновение вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам», — отметил президент Белоруссии в поздравлении.