Глазьев: одна из стран Евразийского союза до конца года запустит национальную криптовалюту

«Мы в Евразийском экономическом союзе , приняв концепцию цифровой экономики и дорожную карту, работаем над следующим шагом. Может быть, до конца уже этого года одна из стран Евразийского союза сможет заявить о создании национальной цифровой валюты», — заявил он на конгрессе блокчейн, организованном РАКИБ.

По его словам, создание национальной цифровой валюты логическим образом достраивает систему криптовалют и позволяет создать для цифровых денег легальную основу.

«Государство, когда само войдет в цифровую экономику и начнет эмиссию цифровых денег, одновременно вынуждено будет обеспечить и правила обмена этих денег на частные цифровые деньги — криптовалюты или цифровые деньги, обеспеченные реальными активами», — отметил Глазьев.

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Напомним, в Евразийский союз входят Армения

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