Жители Гагаузии осудили попытки присоединить Молдавию к Румынии

Массовые митинги прошли в Гагаузии, где жители автономии потребовали запрета в Молдавии деятельности унионистских организаций и привлечения их представителей к ответственности. Наиболее многочисленная акция состоялась в культурной столице Гагаузии — городе Чадыр-Лунге, сообщают местные СМИ.

В защиту государственности Молдавии от попыток присоединения республики к Румынии призвал выйти народ на улицу Совет старейшин этого автономного территориального образования на юге Молдавии. Гагаузия должна бороться с «антигосударственными элементами», которые празднуют 27 марта столетие со дня так называемого объединения Молдавии с Румынией в 1918 году, заявил председатель Совета старейшин Василий Арнаут.

На митингах в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах жители автономии поделились своими горькими воспоминаниями из детства о том периоде, когда Гагаузия входила в состав Румынии. Помнить историю надо, но важно и сказать свое твердое «да» независимой Республике Молдова, заявил мэр Чадыр-Лунги Анатолий Топал . «Мы все должны быть едины в этом вопросе, мы должны показать свою сплочённость. Мы хотим развиваться в единой независимой стране, чтобы у наших детей было будущее. Все это зависит только от нас», — отметил Анатолий Топал.

Депутат парламента автономии Георгий Лейчу, в частности, сказал: «Гагаузия обрела свою государственность именно в составе Молдовы. Поэтому нам особенно больно, обидно и стыдно, что среди нас оказалась кучка людей, желающих предать свою Родину. Эта кучка людей очень агрессивна, сплоченна и хорошо финансируется из-за рубежа. И самое страшное то, что ими управляют представители нашей власти».

Участников митингов поддержала глава Гагаузии Ирина Влах . По её словам, в Молдове действует политика двойных стандартов, когда «одних за предательство не наказывают, а те, кто борется за государственность страны, подпадают под различные санкции».

«На нас вешали ярлык сепаратистов. Но мы на протяжении многих лет доказали, что в очень сложные минуты для государства Молдова и Гагаузия едины. Мы делаем всё возможное для того, чтобы Молдова была единым и нейтральным государством. Мы стояли и стоим на страже государственности. И нас поддерживают все нормальные люди по всей стране», — заявила Ирина Влах.