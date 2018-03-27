Папа Римский не исключает, что в будущем посетит Белоруссию

Ранее по итогам аудиенции в Ватикане Кондрусевич сообщил, что папа Римский не сможет посетить Белоруссию в 2018 году из-за плотного рабочего графика. Посол Ватикана в Белоруссии Габор Пинтер заявлял РИА Новости, что понтифик «чрезвычайно позитивно» относится к возможному визиту в республику, однако дипломат затруднился назвать конкретную дату и даже год. Между тем митрополит Минский и Заславский Павел , Патриарший Экзарх всея Белоруссии отметил, что вопрос посещения страны папой Римским должен обсуждаться непосредственно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Понятно, все интересуются, приедет папа в Белоруссию или не приедет. Знаем, что приглашал его президент (Белоруссии Александр Лукашенко — ред.), мы также пригласили в очередной раз уже папу… Папа ответил так, что в этом году это невозможно, потому что все расписано… Однако я не исключаю того, что в будущем этот визит может быть", — процитировал Кондрусевич журналистам слова понтифика.

На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли сейчас это между православными и католиками, Кондрусевич ответил, что «это компетенция ватиканской дипломатии».

Латвию и Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву Эстонию . Как отметил Кондрусевич, планируется, что 22-23 сентября понтифик будет находиться в Вильнюсе Каунасе . Из Белоруссии в Литву на встречу с понтификом отправятся паломники, добавил он.

Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву, Латвию и Эстонию.