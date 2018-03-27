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Папа Римский не исключает, что в будущем посетит Белоруссию
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Папа Римский не исключает, что в будущем посетит Белоруссию 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск не исключает, что в будущем посетит Белоруссию, сообщил во вторник глава Римско-католической церкви (РКЦ) Белоруссии Тадеуш Кондрусевич.
Ранее по итогам аудиенции в Ватикане Кондрусевич сообщил, что папа Римский не сможет посетить Белоруссию в 2018 году из-за плотного рабочего графика. Посол Ватикана в Белоруссии Габор Пинтер заявлял РИА Новости, что понтифик «чрезвычайно позитивно» относится к возможному визиту в республику, однако дипломат затруднился назвать конкретную дату и даже год. Между тем митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии отметил, что вопрос посещения страны папой Римским должен обсуждаться непосредственно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Понятно, все интересуются, приедет папа в Белоруссию или не приедет. Знаем, что приглашал его президент (Белоруссии Александр Лукашенко — ред.), мы также пригласили в очередной раз уже папу… Папа ответил так, что в этом году это невозможно, потому что все расписано… Однако я не исключаю того, что в будущем этот визит может быть", — процитировал Кондрусевич журналистам слова понтифика.
На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли сейчас это между православными и католиками, Кондрусевич ответил, что «это компетенция ватиканской дипломатии».
Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву, Латвию и Эстонию. Как отметил Кондрусевич, планируется, что 22-23 сентября понтифик будет находиться в Вильнюсе и Каунасе. Из Белоруссии в Литву на встречу с понтификом отправятся паломники, добавил он.
Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву, Латвию и Эстонию.
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