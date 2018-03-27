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В Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики
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В Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Руководитель аппарата Совета министров Белоруссии Александр Турчин заявил после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, что министерство цифровой экономики может быть создано в Белоруссии уже в 2018 году. Об этом сообщает «БелТА».
"Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть. Создан совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр. Мы уже обсуждали этот вопрос на этом совете. Где-то через две недели мы в расширенном составе проведем заседание совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики", — сказал Турчин.
Он отметил, что задача по созданию соответствующего ведомства стоит на этот год.
Ранее сообщалось, что Лукашенко легализовал криптовалюты.
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