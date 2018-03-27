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В Белоруссии в 2018 году может появиться министерство цифровой экономики
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В Белоруссии в 2018 году может появиться министерство цифровой экономики 

ТАСС 51 минуту назад
МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Совет по цифровой экономике во главе с премьер-министром создан в Белоруссии, а министерство цифровой экономики может появится в 2018 году. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.
"Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Создан Совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр", — рассказал Турчин, слова которого приводит агентство БЕЛТА. Говоря о сроках создания нового ведомства, он отметил: «Мы ставим себе задачу — этот год».
По его словам, планируется, что через две недели в расширенном составе будет проведено заседание Совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики.
В конце 2017 года Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ предусматривает максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере. С появлением декрета, Белоруссия первой в мире законодательно закрепила принципиально новую форму договора — smart-контракт.
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