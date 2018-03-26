Ещё
В Армении проходит ежегодный оперативный сбор руководящего состава ВС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

В Армении проходит ежегодный оперативный сбор руководящего состава ВС 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С личным составом также встретились и прочитали лекции другие высшие должностные лица республики, в том числе премьер-министр Армении Карен Карапетян и глава внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян.
В административном комплексе министерства обороны Армении начался ежегодный сбор руководящего состава вооруженных сил республики. В рамках взаимодействия в мероприятии приняли участие и представители Армии обороны Арцаха.
Президент Армении Серж Саргсян выступил с речью перед собравшимися военными. Министр обороны республики Виге Саргсян также обратился к участникам сборов, подчеркнув важность мероприятия в вопросе повышения уровня квалификации руководителей Вооруженных сил.
С личным составом также встретились и прочитали лекции другие высшие должностные лица республики, в том числе премьер-министр Армении Карен Карапетян и глава внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян.
Целью оперативных сборов является ознакомление военных с государственными приоритетами в сфере внутренней и внешней политики, обсуждение взаимодействия силовых структур республики и тенденций развития вооруженных сил страны.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: украинский «Антонов» ищет выход на рынок РФ через Белоруссию Для него деньги были не главное – Леня Голубков о Мавроди Погранслужба Украины задержала российское судно в Азовском море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов244
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно232
16 стран высылают российских дипломатов243
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Польша высылает российских дипломатов414
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение