В Армении проходит ежегодный оперативный сбор руководящего состава ВС

В административном комплексе министерства обороны Армении начался ежегодный сбор руководящего состава вооруженных сил республики. В рамках взаимодействия в мероприятии приняли участие и представители Армии обороны Арцаха.

Президент Армении Серж Саргсян выступил с речью перед собравшимися военными. Министр обороны республики Виге Саргсян также обратился к участникам сборов, подчеркнув важность мероприятия в вопросе повышения уровня квалификации руководителей Вооруженных сил.

С личным составом также встретились и прочитали лекции другие высшие должностные лица республики, в том числе премьер-министр Армении Карен Карапетян и глава внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян.

Целью оперативных сборов является ознакомление военных с государственными приоритетами в сфере внутренней и внешней политики, обсуждение взаимодействия силовых структур республики и тенденций развития вооруженных сил страны.