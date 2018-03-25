Ещё
Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Минске в воскресенье, 25 марта, прошла массовая акция, приуроченная к столетию образования Белорусской народной республики (БНР). Ее участники собрались на площади у здания Большого театра оперы и балета. Видео с места проведения мероприятия опубликовано в социальной сети Facebook.
Как видно на кадрах, собравшиеся держат бело-красно-белые флаги и гербы «Погоня», которые в 1918 году являлись государственными атрибутами БНР. На сцене перед митингующими выступают музыканты.
По данным ТАСС, всего организаторы, получившие от городских властей разрешение на проведение митинга и концерта, планировали, что в мероприятиях примут участие до 25 тысяч человек. При этом, как отмечает белорусское «Радио Свободы», реальных участников акции было почти в два раза больше: волонтеры раздали на пропускных пунктах около 40-50 тысяч программок «Праздника Независимости».
Часть оппозиционеров во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаем Статкевичем планировала также провести в Минске отдельное шествие, пройдя к Большому театру оперы и балета по центральным улицам города от площади Якуба Коласа. Однако Мингорисполком не одобрил их заявку. В результате от 30 до 50 человек, в том числе и сам Статкевич, были задержаны сотрудниками милиции, передает ТАСС.
Как отмечает агентство со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна», превентивные задержания активистов белорусской оппозиции проводятся в республике уже несколько дней. Так, ранее милиция задержала еще нескольких оппозиционных политиков, которые также выступали за проведение 25 марта шествия в Минске.
БНР — политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Белоруссии. Как самостоятельное государство БНР просуществовала до 1919 года, затем ее правительство было вынуждено эмигрировать. При этом историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, можно ли в полной мере считать БНР государством или же это была лишь попытка его создания.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрону послали «черную метку»133
МВД и СБ Украины перешли на сторону России711
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове29
Захарова раскритиковала МИД Британии88
Украина дала ответ по российским дипломатам207
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение