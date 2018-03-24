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В Узбекистане с оптимизмом смотрят на присоединение талибов к программе мирного процесса
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В Узбекистане с оптимизмом смотрят на присоединение талибов к программе мирного процесса 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 24 марта /Синьхуа/ — Все политические силы, в том числе движение «Талибан», со временем согласятся участвовать в переговорном процессе. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана Садык Сафаев.
По его словам, на Ташкентской конференции будет продвигаться идея диалога с вооруженной оппозицией и региональной консолидации в вопросах безопасности.
В Ташкенте 26-27 марта пройдет Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». —0—
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