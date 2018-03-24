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Вступило в силу таможенное соглашение между Узбекистаном и Афганистаном
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Вступило в силу таможенное соглашение между Узбекистаном и Афганистаном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 24 мар — РИА Новости. Межправительственное соглашение о взаимном содействии в таможенных делах между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского МИД.
Соглашение было подписано 5 декабря 2017 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани.
"Двадцать третьего марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Исламской Республики Афганистан о взаимном содействии в таможенных делах", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в соответствии с положениями указанного соглашения, стороны принимают все необходимые меры по упрощению таможенного оформления, признают таможенные документы, а также используют электронные средства обмена информацией для повышения оперативности сотрудничества таможенных ведомств двух стран.
"Документом предусматривается создание эффективного механизма взаимодействия сторон по предупреждению и пресечению контрабанды, а также незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", — добавили в МИД Узбекистана.
В начале декабря 2017 года по итогам визита в Узбекистан Ашрафа Гани было подписано порядка 20 документов в сфере безопасности, транспорта, энергетики, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества.
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