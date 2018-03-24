Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как узбеку попасть в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 24 мар — Sputnik . Безвизовый режим между Узбекистаном Таджикистаном вступил в силу. Однако чтобы узбекам благополучно попасть в соседнюю страну, нужно соблюсти ряд правил и не нарушить запретов, сообщает Sputnik Узбекистан.

Какие документы нужны при пересечении таджикской границы

Гражданам Узбекистана необходимо взять с собой только паспорт. Максимально без визы можно находиться в Таджикистане только тридцать дней. Если необходимо оставать в стране на более долгий срок — тогда нужно оформлять визу.

Стоит отметить, что для посещения приграничных районов Таджикистана, а также Сарезского озера нужно получить специальный пропуск.

Где можно перейти границу

Круглосуточно на границе стран работают только девять КПП: пять автомобильных ("Фатехабад-Ойбек", «Патар-Андархан», «Саразм-Джартеппа», «Дусти-Сариосиё», «Айвадж-Гулбахор») и четыре железнодорожных ("Нов-Бекабад", «Истиклол-Андархан», «Пахтаабад-Узун», «Хошади-Амузанг»).

Только в дневное время работают семь контрольно-пропускных пунктов: «Рават», «Навбунед-Пап», «Куштегермон-Платина», «Зафарабад-Хавастабад», «Хаштияк-Хавастабад», «Хаватаг-Учтурган» и «Уротеппа-Кушкент». Если вы планируете пересекать границу через них, учитывайте очереди и примерное время прибытия на границу: оказавшись на границе ближе к вечеру, рискуете застрять там на ночь.

Сколько можно взять с собой денег

Деньги брать с собой лучше в долларах — в Таджикистан запрещено ввозить национальную валюту (сомони) из-за границы. Суммы до пяти тысяч долларов декларировать не нужно.

Что нельзя ввозить в Таджикистан и вывозить из страны

На территорию Таджикистана нельзя ввозить оружие, боеприпасы, золото и драгоценные металлы, наркотики, а также печатные материалы или видеоматериалы, которые противоречат нормам ислама. Иногда пограничники могут конфисковать книги на арабском или персидском языке.

Если вы везете с собой сильнодействующие медикаменты, обязательно возьмите рецепт. Драгоценные камни и металлы нужно декларировать при въезде.

С территории Таджикистана запрещено вывозить национальную валюту.

Как таджикам попасть в Узбекистан

При пересечении границы гражданам Таджикистана следует знать простые правила ее прохождения: не забывать необходимые документы, уточнять время работы КПП (не все из них функционируют круглосуточно) и не брать больше валюты, чем разрешено законодательством Узбекистана.

Также собираясь домой, таджикистанцам нужно помнить, что далеко не все, что можно купить в Узбекистане, следует вывозить за его пределы: на узбекской таможне некоторым предметам будут совсем не рады.

Напомним, что блюстители порядка не пустят вас обратно в Таджикистан, если вы решили вывезти из Узбекистана зерно и хлебобулочные изделия, но при этом не возбраняется прихватить с собой пирожные и печенья узбекского производства.

Еще одно условие, при котором не получится въехать обратно в Таджикистан, — это вывоз культурных ценностей, чей возраст превышает 50 лет. Среди них предметы, связанные с жизнью народов, драгоценные камни и металлы, различные виды оружия, картины и рисунки, различные рукописи, а также фото— и видематериалы.

В-третьих, не стоит пытаться провезти с собой в Таджикистан скот, птицу, мясо и пищевые субпродукты. В Узбекистане за это предусмотрено наказание. Также нельзя везти и редких животных, занесенных в Красную книгу. Тоже самое касается и краснокнижных растений.

Кроме того, вас могут наказать за попытку провезти в Таджикистан коконы шелкопряда, пригодные для размотки, и некрученый шелк-сырец. Также не стоит пытаться вывезти из Узбекистана этиловый спирт.

Напомним, что Соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном об отмене виз было подписано президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по итогам прошедших 9 марта в Душанбе переговоров на высшем уровне.

Теперь граждане двух соседних государств могут находиться на территории друг у друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов.

Слезы радости: как таджики и узбеки отнеслись к открытию КПП на границе

Таджикистан увеличил штат сотрудников на всех КПП с Узбекистаном. Данное решение было принято для того, чтобы создать максимальные условия для граждан и быстро пропускать через границу желающих, во избежание больших очередей.

Узбекистан в феврале завершил восстановление железнодорожной ветки, соединяющей республику с югом Таджикистана.