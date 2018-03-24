Эксперт рассказал о перспективах отношений России и Грузии 

Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал о перспективах отношений России и Грузии. По словам эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что готов содействовать урегулированию российско-грузинских отношений.
«Надо только приветствовать это и в полном объёме использовать», — отметил Мамрадзе.
Как заявил эксперт, есть один очень существенный момент: то, что Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, и это не будет пересмотрено.
«И это должны понимать в Грузии. Как только кто-то что-то скажет, появляются ожидания, что Россия решит вопрос в пользу Грузии. Но этого не будет», — пояснил Мамрадзе.
Вместе с тем, добавил эксперт, остаётся пространство для того, чтобы двусторонние экономические и культурные связи, туризм, бизнес развивались ещё более динамично, чем в прошлые годы.
Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял поправки в Конституцию страны.