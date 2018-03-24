Эксперт рассказал о перспективах отношений России и Грузии

«Надо только приветствовать это и в полном объёме использовать», — отметил Мамрадзе.

«И это должны понимать в Грузии. Как только кто-то что-то скажет, появляются ожидания, что Россия решит вопрос в пользу Грузии. Но этого не будет», — пояснил Мамрадзе.

Вместе с тем, добавил эксперт, остаётся пространство для того, чтобы двусторонние экономические и культурные связи, туризм, бизнес развивались ещё более динамично, чем в прошлые годы.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял поправки в Конституцию страны.