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Между Киргизией и Узбекистаном возобновлено железнодорожное сообщение
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Между Киргизией и Узбекистаном возобновлено железнодорожное сообщение 

ТАСС 49 минут назад
БИШКЕК, 23 марта. /ТАСС/. Киргизия и Узбекистан после многолетнего перерыва возобновили железнодорожное сообщение между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.
"Государственное предприятие «Национальная компания Кыргыз темир жолу» ("Киргизские железные дороги") и акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» ("Железные дороги Узбекистана") возобновили железнодорожное сообщение по маршруту Ташкент-Бишкек-Рыбачье (Киргизия)-Бишкек— Ташкент", — говорится в сообщении.
По сообщению МИД, торжественная церемония отправки первого поезда данного направления состоялась на железнодорожном вокзале Ташкента.
"Состав прибудет в Бишкек 23 марта в 19:03 по местному времени (16:03 мск), а в город Балыкчы — в 23.30 (20:30 мск) этого же дня", — отмечается в документе. В обратный путь поезд отправится 24 марта.
"Состав будет курсировать один раз в неделю. Из Ташкента он будет отправляться по четвергам и прибывать в Балыкчы по пятницам", — подчеркивается в сообщении.
Ранее вопрос о возобновлении прерванного несколько лет назад из-за обострения отношений между двумя странами железнодорожного сообщения поднимался на уровне президентов и правительств Киргизии и Узбекистана. Поезд Ташкент-Бишкек-Балыкчи свяжет Узбекистан с курортной зоной киргизского озера Иссык-Куль.
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