Между Киргизией и Узбекистаном возобновлено железнодорожное сообщение

БИШКЕК , 23 марта. / ТАСС /. Киргизия Узбекистан после многолетнего перерыва возобновили железнодорожное сообщение между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"Государственное предприятие «Национальная компания Кыргыз темир жолу» ("Киргизские железные дороги") и акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» ("Железные дороги Узбекистана") возобновили железнодорожное сообщение по маршруту Ташкент-Бишкек-Рыбачье (Киргизия)-Бишкек— Ташкент", — говорится в сообщении.

По сообщению МИД , торжественная церемония отправки первого поезда данного направления состоялась на железнодорожном вокзале Ташкента.

"Состав прибудет в Бишкек 23 марта в 19:03 по местному времени (16:03 мск), а в город Балыкчы — в 23.30 (20:30 мск) этого же дня", — отмечается в документе. В обратный путь поезд отправится 24 марта.

"Состав будет курсировать один раз в неделю. Из Ташкента он будет отправляться по четвергам и прибывать в Балыкчы по пятницам", — подчеркивается в сообщении.

Ранее вопрос о возобновлении прерванного несколько лет назад из-за обострения отношений между двумя странами железнодорожного сообщения поднимался на уровне президентов и правительств Киргизии и Узбекистана. Поезд Ташкент-Бишкек-Балыкчи свяжет Узбекистан с курортной зоной киргизского озера Иссык-Куль.