Эксперт: Молдавский посол не согреет отношения с Россией

В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что возвращение посла в столицу РФ не улучшит российско-молдавские отношения (слушайте аудио).

Политолог: Дискуссии об объединении Молдавии с Румынией — спекуляция «Многие российские граждане стали персонами нон грата (в Молдавии — прим. НСН), в том числе и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин . Более того, пять российских дипломатов из российского посольства были депортированы из Молдавии, а один из бывших молдавских политиков приговорен к 14 годам лишения свободы за измену родине в пользу России. На этом фоне говорить о потеплении отношений между Молдавией и Россией, как минимум, наивно. И возврат посла Молдовы в РФ об этом не говорит. Пока существует нынешний олигархический антинародный режим — можно называть его и антироссийским, и антиевропейским — никакого потепления отношений между Молдовой и Россией в обозримом будущем не будет», — считает эксперт.

О скором возвращении посла в Москву ранее сообщали в МИД Молдавии, передает ТАСС . Президент республики Игорь Додон назвал данное решение провокацией правительства страны и пообещал сделать всё возможное для возвращения дипломата, отмечает RT.