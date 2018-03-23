Эксперт: Молдавский посол не согреет отношения с Россией 

В Москву вернулся молдавский посол в России Андрей Негуца. В декабре прошлого года МИД Молдавии отозвал дипломата для консультаций на неопределенный срок. Теперь молдавское руководство намерено активизировать работу по укреплению двусторонних отношений.
В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что возвращение посла в столицу РФ не улучшит российско-молдавские отношения (слушайте аудио).
Политолог: Дискуссии об объединении Молдавии с Румынией — спекуляция «Многие российские граждане стали персонами нон грата (в Молдавии — прим. НСН), в том числе и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Более того, пять российских дипломатов из российского посольства были депортированы из Молдавии, а один из бывших молдавских политиков приговорен к 14 годам лишения свободы за измену родине в пользу России. На этом фоне говорить о потеплении отношений между Молдавией и Россией, как минимум, наивно. И возврат посла Молдовы в РФ об этом не говорит. Пока существует нынешний олигархический антинародный режим — можно называть его и антироссийским, и антиевропейским — никакого потепления отношений между Молдовой и Россией в обозримом будущем не будет», — считает эксперт.
О скором возвращении посла в Москву ранее сообщали в МИД Молдавии, передает ТАСС. Президент республики Игорь Додон назвал данное решение провокацией правительства страны и пообещал сделать всё возможное для возвращения дипломата, отмечает RT.
Ранее спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил о намерении потребовать от России миллиарды долларов за присутствие российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.