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Посольство Белоруссии запросило у МЧС списки пострадавших в ДТП под Псковом
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Посольство Белоруссии запросило у МЧС списки пострадавших в ДТП под Псковом 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Посольство Белоруссии запросило у МЧС РФ списки пострадавших в ДТП в Псковской области сограждан, данные о полученных ими травмах и о том, в какие больницы они были доставлены, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, 18 человек пострадали при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с легковой автомашиной. Среди пострадавших семеро детей. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.
"Пострадавшие развезены в больницы… на скорых и попутном транспорте. Наш представитель связывался с приемной губернатора. Посольство держит ситуацию под контролем, связывается с экстренными службами региона и федеральными", — сказал РИА Новости представитель посольства.
По его словам, посольство запросило в МЧС РФ информацию о том, в какие больницы были доставлены пострадавшие, их списки и степень тяжести травм.
По предварительной информации, возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковая автомашина Киа Rio. Всего в автобусе находились 50 человек, среди которых 11 детей.
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