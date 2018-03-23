Посольство Белоруссии запросило у МЧС списки пострадавших в ДТП под Псковом

Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, 18 человек пострадали при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с легковой автомашиной. Среди пострадавших семеро детей. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.

"Пострадавшие развезены в больницы… на скорых и попутном транспорте. Наш представитель связывался с приемной губернатора. Посольство держит ситуацию под контролем, связывается с экстренными службами региона и федеральными", — сказал РИА Новости представитель посольства.

По его словам, посольство запросило в МЧС РФ информацию о том, в какие больницы были доставлены пострадавшие, их списки и степень тяжести травм.

По предварительной информации, возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковая автомашина Киа Rio. Всего в автобусе находились 50 человек, среди которых 11 детей.