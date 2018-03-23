Посольство Белоруссии в России следит за ситуацией с ДТП с туристами под Псковом

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Посольство Белоруссии в Москве следит за ситуацией вокруг ДТП с белорусскими туристами в Псковской области и находится в контакте с представителями местных властей и экстренных служб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство держит ситуацию на контроле. Поддерживаем контакты с местными властями и экстренными службами", — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу утром на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Белоруссии.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети. По информации медиков, в результате аварии пострадали десять детей и восемь взрослых.