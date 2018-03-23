Додон: Молдавия надеется получить статус наблюдателя в ЕАЭС

"Наша заявка на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС была одобрена всеми президентами стран организации. Поэтому надеюсь, что в этом году на первом саммите будет принято окончательное решение, и Молдавия получит статус наблюдателя", — заявил Додон.

Он также добавил, что для молдавских производителей ЕАЭС представляет собой огромный рынок, который мог бы помочь решить большинство существующих проблем экономики государства.

В прошлом году Додон заявил, что не исключает в перспективе членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).