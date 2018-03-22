«Летел сюда, как домой». Лукашенко и Маргвелашвили укрепляют торговые связи

«Летел сюда, как домой», — признался Александр Лукашенко. Второй визит за три года. В программе — встречи, переговоры и подписание важных документов. Времени терять не стали. После предусмотренной протоколом церемонии встречи Георгий Маргвелашвили пригласил своего коллегу в зал для переговоров. Впереди — обсуждение конкретных вопросов.

«Я думаю, для многих государств это пример. Они смотрят на нас и говорят: вот как могут люди работать, не на благо каких-то теоретических интересов, а на благо граждан, простого жителя Минска и простого жителя Тбилиси. Этот визит ознаменован тем, что мы здесь будем подписывать договоры, в том числе рамочный договор, который будет обуславливать на многие десятилетия отношений между нашими странами», — заявил Маргвелашвили.

«Мы делаем для людей. От продуктов питания до сложной техники, которую мы можем производить в Беларуси, до тех товаров, которые производите вы и мы импортируем от вас в Беларусь. Я думаю, что в результате наших встреч мы найдем и другие пути поставок товаров в Беларусь и наоборот. Чтобы товарообмен шел более активно. Поэтому я действительно, еду сюда как домой, хоть и второй раз. Но я чувствую, что здесь близкие нам люди», — сказал Лукашенко.

А еще недавно начинали с нуля. На сегодняшний день товарооборот между странами превышает 200 миллионов долларов. Об этом говорили в ходе расширенной встречи. Техническими вопросами увеличения объемов взаимной торговли занимаются члены двусторонней правительственной комиссии на уровне вице-премьеров. Готовы возить товары и по суше, и по морю.

«Наша главная задача — обеспечить свободу действий частному сектору для реализации всех намеченных проектов. Тема обсуждения — транспортные коридоры, по которым грузы смогут свободно перемещаться между нашими странами. Кроме того, Беларусь интересует транзитное сообщение. Необходимо упорядочить тарифы, чтобы обеспечить конкурентоспособность», — отметил министр экономики, первый вице-премьер правительства Грузии Дмитрий Кумсишвили

«Роль правительств — помогать бизнесу, производителям снимать все препоны, чтобы они развивались. Принято решение по просьбе грузинской стороны по аналогии, как вы открыли магазины по продаже белорусских товаров, принято решение зарегистрировать организацию в Беларуси, подобрано помещение 1200 кв.м. на первом этапе, чтобы наши люди могли натуральные продукты, производимые в Грузии, потреблять», — заявил вице-премьер правительства Республики Беларусь Михаил Русый

Минск готов открывать в Грузии совместные предприятия. Так, совместно с тбилисским политехническим институтом налажена сборка лифтов для тбилисских многоэтажек. Кстати, еще с середины прошлого века в большинстве корпусов грузинской столицы лифты из Могилева . Теперь на очереди новый проект — сборка набирающих популярность белорусских электробусов.

В Тбилисском театре оперы и балета прошел большой гала-концерт, посвященный дням Минска в Тбилиси.

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