Ещё
Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 22 мар — РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян назначил бывшего замначальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем руководителя Объединенного штаба ОДКБ, сообщила в четверг пресс-служба главы армянского государства.
"Назначить генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем начальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, заключив с ним новый контракт о переходе на воинскую службу сроком на три года", — говорится в указе президента, размещенном на сайте.
Багманян был отправлен в отставку с поста замначальника армянского Генштаба в декабре 2017 года.
Ранее министр обороны страны Виген Саркисян заявил журналистам, что Багманян представил докладную записку о демобилизации по его настоянию. Он отметил, что причина отставки — невыполнение ряда рабочих договоренностей и недостатки в работе.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
РИА Новости: последние новости
Президент Туркменистана исполнил советский хит "Каракум" Володин напомнил о важности борьбы с искажением истории Патриарха Кирилла ждут с визитом в Белоруссии 13 октября
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии50
Савченко задержана315
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить329
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение