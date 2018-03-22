Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ

"Назначить генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем начальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, заключив с ним новый контракт о переходе на воинскую службу сроком на три года", — говорится в указе президента, размещенном на сайте.

Багманян был отправлен в отставку с поста замначальника армянского Генштаба в декабре 2017 года.

Ранее министр обороны страны Виген Саркисян заявил журналистам, что Багманян представил докладную записку о демобилизации по его настоянию. Он отметил, что причина отставки — невыполнение ряда рабочих договоренностей и недостатки в работе.