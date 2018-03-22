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Сенатор: необходимо решить вопросы собственности Союзного государства
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Сенатор: необходимо решить вопросы собственности Союзного государства 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 22 мар — РИА Новости. Решение вопросов собственности Союзного государства поможет реализации совместных российско-белорусских программ, сообщил сенатор Сергей Калашников по итогам заседания комиссии парламентского собрания по экономической политике.
Заседание, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, правительства Брянской области и Брянской областной Думы, руководители белорусских и российских предприятий, состоялось на базе Жуковского веломотозавода в Брянской области.
Участники рассмотрели вопросы совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства. Речь шла об учете имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства. Калашников отметил, что недостаточная проработка этого вопроса рождает ряд трудностей в реализации совместных программ.
"Не решен вопрос союзной собственности. Половину деталей по кооперации делает Беларусь, вторую половину — Россия. И получается, то, что сделали российские предприятия — принадлежит России, то, что сделала белорусская сторона — принадлежит Белоруссии. А это неразрывный процесс решения одной задачи. Как их стыковать? Необходимо решить вопрос о собственности Союзного государства" — сказал Калашников.
Помимо того, по его словам, еще одна проблема — вопрос коммерциализации совместных разработок. В настоящее время их реализацией занимаются некоммерческие учреждения, министерства, научно-исследовательские институты или коллективы, которые не ориентированы на реализацию своих разработок в бизнес, отметил спикер.
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