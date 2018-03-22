Лукашенко отправился в Грузию

На белорусские продукты в Тбилиси особый спрос. Хоть они и появились на прилавках сравнительно недавно, но своего покупателя нашли сразу. Благодаря сочетанию цены и качества колбасы, сосиски, молочные продукты, кондитерские изделия на прилавках не залеживаются.

«Тот же вкус, то же качество, что и в моем детстве. Я сам десять лет лет жил в Минске . Поэтому эти продукты для меня привычны. Самое главное, что они удовлетворяют всем стандартам, поэтому и детям полезны. Без химии и опасных консервантов», — говорит покупатель.

Вскоре в Тбилиси появятся и другие товары из Беларуси. Например, страна готова поставлять стройматериалы и комплектующие для лифтов. Кстати, большинство городских многоэтажек еще с середины прошлого века оборудованы лифтами, выпущенными в БССР. На встрече мэров Тбилиси и Минска уже подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года.

«Направления самые широкие. Начиная от сферы транспорта — мы рассматриваем вопросы совместной сборки электробусов, а также вопросы здравоохранения, образования, создания технопарков, спортивная сфера. Я уверен, что этот документ станет точкой отсчета сотрудничества двух столиц», — говорит мэр Минска Андрей Шорец

Армении, Азербайджана и Тбилиси в ожидании туристов из Беларуси. Пока их намного меньше, чем, например, гостей из России Казахстана . Однако по сравнению с прошлым сезоном рост заметен.

«Мы рассмотрели интересные предложения. Раз у нас деловое сотрудничество опережает интерес рядовых белорусов, то нужно больше информации, больше познавательных и информационных кампаний», — говорит мэр Тбилиси Каха Каладзе

Уже принято решение об открытии в Минске нескольких павильонов, в которых будет представлена грузинская кухня, вино, продукция мастеров народного промысла. В крупных городах Беларуси намечены встречи представителей туристической сферы.

Это второй официальный визит главы Беларуси за последние три года. Последний раз Лукашенко приезжал в Тбилиси в 2015 году.

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