Лукашенко отправился в Грузию 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта посетит Грузию с официальным визитом. В Тбилиси Лукашенко встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Стороны обсудят торгово-экономические отношения. Сегодня товары белорусского производства популярны у жителей Грузии, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
На белорусские продукты в Тбилиси особый спрос. Хоть они и появились на прилавках сравнительно недавно, но своего покупателя нашли сразу. Благодаря сочетанию цены и качества колбасы, сосиски, молочные продукты, кондитерские изделия на прилавках не залеживаются.
«Тот же вкус, то же качество, что и в моем детстве. Я сам десять лет лет жил в Минске. Поэтому эти продукты для меня привычны. Самое главное, что они удовлетворяют всем стандартам, поэтому и детям полезны. Без химии и опасных консервантов», — говорит покупатель.
Вскоре в Тбилиси появятся и другие товары из Беларуси. Например, страна готова поставлять стройматериалы и комплектующие для лифтов. Кстати, большинство городских многоэтажек еще с середины прошлого века оборудованы лифтами, выпущенными в БССР. На встрече мэров Тбилиси и Минска уже подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года.
«Направления самые широкие. Начиная от сферы транспорта — мы рассматриваем вопросы совместной сборки электробусов, а также вопросы здравоохранения, образования, создания технопарков, спортивная сфера. Я уверен, что этот документ станет точкой отсчета сотрудничества двух столиц», — говорит мэр Минска Андрей Шорец.
Тбилиси в ожидании туристов из Беларуси. Пока их намного меньше, чем, например, гостей из России, Армении, Азербайджана и Казахстана. Однако по сравнению с прошлым сезоном рост заметен.
«Мы рассмотрели интересные предложения. Раз у нас деловое сотрудничество опережает интерес рядовых белорусов, то нужно больше информации, больше познавательных и информационных кампаний», — говорит мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Уже принято решение об открытии в Минске нескольких павильонов, в которых будет представлена грузинская кухня, вино, продукция мастеров народного промысла. В крупных городах Беларуси намечены встречи представителей туристической сферы.
Это второй официальный визит главы Беларуси за последние три года. Последний раз Лукашенко приезжал в Тбилиси в 2015 году.
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