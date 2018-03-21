Встреча вице-премьеров Грузии и Беларуси 

Тбилиси, 21 марта /Синьхуа/ — Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сегодня встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым.
По сообщению администрации министерства экономики Грузии, на встрече особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечены перспективы роста экспорта грузинского вина и минеральной воды на белорусский рынок.
"Товарооборот Грузии с Белоруссией растет год от года. Наша задача — оказать максимальное содействие частному сектору и снять все возможные барьеры, с которыми приходится сталкиваться бизнесу", — отметил Д. Кумишвили.
По словам зампремьера Республики Беларусь, одно из важнейших направлений, по которому активно работают стороны, является развитие транспортного коридора. —0—