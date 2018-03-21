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Reuters: президент Перу уходит в отставку
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Reuters: президент Перу уходит в отставку 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 21 марта. Президент Перу Педро Пабло Кучински передал Конгрессу страны прошение об отставке. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве страны.
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