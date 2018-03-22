Лукашенко начинает официальный визит в Грузию

Нынешний визит станет вторым официальным посещением Лукашенко этой страны: первый состоялся в апреле 2015 года.

Импульс для сотрудничества

В первый визит было подписано 16 документов по основным вопросам развития двустороннего сотрудничества и принято решение об открытии в Тбилиси белорусского посольства, которое в итоге начало работу в 2016 году.

Тот визит белорусского президента дал толчок активизации двусторонних отношений стран, интенсивность обмена визитами на разных уровнях между государствами заметно возросла, наметился рост торгово-экономического взаимодействия.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посещал Белоруссию с официальным визитом в марте 2017 года. Тогда же он пригласил белорусского лидера в Тбилиси.

В ноябре президент Белоруссии публично заявил, что планирует посетить с визитом Грузию в 2018 году, и предложил двум сторонам так проработать программу визита, чтобы он был «ярким и полезным».

"Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Белоруссии не сказали, что мы только церемониально встречаемся", — отметил тогда Лукашенко.

Программа визита

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, программой визита Лукашенко запланированы официальные переговоры с Маргвелашвили.

Планируется, что главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Лукашенко и Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе. По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Как уточнила администрация главы грузинского государства, президенты проведут встречи один на один и в расширенном формате. Затем в их присутствии будут подписаны ряд меморандумов, в частности, в банковской сфере, между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства.

Кроме того, планируются встречи Лукашенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили , грузинским католикосом-патриархом Илией Вторым.

Одновременно в Тбилиси пройдут Дни Минска (21-23 марта) и грузинско-белорусский бизнес-форум (22 марта). Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат соответствующие договоры и соглашения.

В грузинской столице также запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий, будет работать выставка товаров предприятий Минска.

Цели сотрудничества

С 2016 года отношения между Белоруссией и Грузией характеризуются установившейся тенденцией роста товарооборота. Товарооборот за 2016 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 63% и достиг 73,2 миллиона долларов, что стало на тот момент рекордным показателем за пятилетие. По объему товарооборота Грузия из более чем 180 стран, с которыми торгует Белоруссия, поднялась за 2016 год с 58 на 45 место.

По итогам 2017 года белорусско-грузинский товарооборот увеличился еще на 26,5% к уровню 2016 года и составил 93,5 миллиона долларов. Если учесть торговлю услугами между странами, где большую часть составляет белорусский экспорт, то суммарный торговый оборот превысил 100 миллионов долларов.

Сейчас Белоруссия поставляет в Грузию железнодорожные вагоны, грузовые автомобили, мебель, продукты питания, лекарства, продукцию нефтехимии, сельхозмашиностроения, а импортирует минеральные воды, вина, крепкий алкоголь, орехи, нефтепродукты.

В условиях постепенного роста товарооборота два государства планируют увеличить этот показатель еще примерно в два раза — до 200 миллионов долларов в год. И как достичь этой цели, во многом определится именно во время нынешнего визита Лукашенко в Тбилиси. Не зря премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков , обсуждая в январе на встрече с первым министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили предстоящий визит белорусского лидера в Тбилиси, заявил, что «этот визит должен носить содержательный, конструктивный и, в общем-то, судьбоносный характер для дальнейшего движения вперед в двусторонних отношениях».

В марте прошлого года Лукашенко по итогам переговоров в Минске с Маргвелашвили заявил, что потенциал сотрудничества с Грузией пока полностью не задействован, и высказался за продолжение сотрудничества «в интенсивном ключе».

Тогда президенты обсудили новые направления сотрудничества. Это — использование белорусского опыта в развитии грузинского агропрома, проектировании и строительстве спортивных объектов (в том числе строительство объектов «под ключ»). Были подняты вопросы гуманитарного сотрудничества, туризма, поставок белорусской коммунальной техники и общественного транспорта, продукции легкой промышленности.

Также обсуждались возможности создания совместных предприятий по переработке грузинской сельхозпродукции на белорусской территории. Стороны отметили, что грузинская сторона имеет большой потенциал экспорта в Белоруссию овощей, фруктов, вина. При этом Лукашенко подчеркнул, что урожай грузинских «садов и полей можно перерабатывать совместно».

А уже накануне нынешнего визита Лукашенко в Тбилиси в белорусском правительстве сообщили о планах обсудить поставку в Грузию новой партии белорусских тракторов и зерноуборочных комбайнов, прицепного оборудования, создание центра по племенному обеспечению развития животноводства, селекции картофеля. В свою очередь Грузия создает специальную компанию по поставке своих продуктов в Белоруссию. Еще один совместный проект — сборочное производство белорусских лифтов в Тбилиси.

Затишье прошло, контакты расширяются

Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский в беседе с РИА Новости обратил внимание, что белорусско-грузинские дипломатические отношения были установлены не сразу после обретения странами независимости, а только в 1994 году.

"В принципе, эти отношения долгое время не показывали особой динамики, хотя оба государства входили в состав СНГ (в 2009 году Грузия его покинула — ред.), и между ними никаких конфликтов не возникало. Здесь накладывало отпечаток то, что Грузия долгое время находилась в состоянии войны, а также пережила революцию (так называемую «революцию роз» в 2003 году — ред.), в результате которой был свергнут экс-президент Эдуард Шеварднадзе ", — отметил Шпаковский.

По его словам, с момента визита Лукашенко в Грузию в 2015 году «динамика двусторонних контактов существенно ускорилась». «В 2016 году уже было открыто белорусского посольство в Грузии, а в 2017-м году состоялось сразу несколько визитов на высоком уровне», — сказал собеседник.

Такая динамика политических контактов благоприятно отразилась и на экономических показателях, продолжил эксперт. «Сейчас Грузия входит в 50 наиболее важных торгово-экономических партнеров для Белоруссии. В целом планируется выйти на товарооборот в 200 миллионов долларов, и такая цифра вполне реальна», — считает Шпаковский.

"Грузия также интересна для белорусских туристов — несколько лет назад это направление начало приобретать популярность. Белорусской стороне интересна грузинская винодельческая продукция. Кроме того, оба государства развивают тесные связи с Китаем , им есть смысл обсуждать вопросы в рамках экономического пояса Шелкового пути", — заключил он.

Дружить, но не против кого-то Во время предыдущей встречи глав государств в Минске Лукашенко заявил, что для Белоруссии Грузия является важным и перспективным партнером в Закавказье, а «дипломатические отношения между странами, установленные более 20 лет назад, отличаются высокой степенью доверия и взаимопонимания».

"Мы никогда не дружили с вами против кого-то, и не собираемся. Но у нас свои интересы, и мы будем свято чтить эти интересы — интересы белорусского и грузинского народов", — сказал Лукашенко.

Тогда президент Белоруссии также поблагодарил своего коллегу за позицию Грузии в международных организациях, в Евросоюзе , на переговорах с западными государствами, которая поддерживает и отстаивает интересы Белоруссии. «Мы чувствуем, что у нас добрые отношения, и мы на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией», — добавил Лукашенко.

При этом Маргвелашвили отметил: то, что две страны сотрудничают, «основываясь на уважении суверенитета друг друга, стараясь через разные форматы открыть друг другу новые возможности», является примером для многих государств.