«Русские боятся потерять Белоруссию»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что русские в случае необходимости первыми «протянут руку помощи» Минску , так как «до сих пор боятся потерять Белоруссию ». Об этом сообщает «БелТА».

На эту тему глава государства рассуждал 20 марта во время встречи с творческой молодежью.

Лукашенко рассказал, что когда-то большевики разогнали Первый Всебелорусский съезд, «испугавшись, что эта часть империи может отколоться». Он пояснил, что Белоруссия была для них «ценнейшей территорией», которую они боялись потерять.

Он также отметил, что решение руководителей появившейся в 1918 году Белорусской народной республики «просить помощи у Германии не могло в полной мере обеспечить независимость» страны. Лукашенко подчеркнул, что русские — братья белорусов.

«Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна. Так и мы же не святые», — отметил он.

Президент добавил, что для решения таких вопросов и существуют политики, и эти проблемы не делают русских врагами.

«Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать», — заключил он.

В феврале этого года Россия планировала ввести временный запрет на ввоз белорусской молочной продукции. Речь шла о пастеризованном, стерилизованном, ультрапастеризованном молоке, различных видах сливок, сгущенном молоке и сливках, молочной сыворотке, молочном белке и сывороточном концентрате.

Лукашенко после этого заявлял, что молоко «стало наглым политическим инструментом».