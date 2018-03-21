Эксперт рассказал, почему украинский певец представит Белоруссию на «Евровидении»

По его словам, местная эстрада находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому белорусская сторона приглашает зарубежных исполнителей.

Он также отметил, что организатором конкурса всегда выступает государственная структура, и зрители и слушатели имеют отдалённое отношение к выбору.