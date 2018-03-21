Эксперт рассказал, почему украинский певец представит Белоруссию на «Евровидении» 

Политолог, экс-председатель Белтелерадиокомпании Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на конкурсе «Евровидение». «В Минске этому конкурсу придаётся не политическое значение. Просто он является национальной идеей фикс», — заявил эксперт.
По его словам, местная эстрада находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому белорусская сторона приглашает зарубежных исполнителей.
Он также отметил, что организатором конкурса всегда выступает государственная структура, и зрители и слушатели имеют отдалённое отношение к выбору.
Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Госдуме оценили шансы россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении».