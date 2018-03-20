Лукашенко прокомментировал тот факт, что Белоруссию на Евровидении представит украинец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём отношении к тому, что страну на грядущем песенном конкурсе «Евровидение» будет представлять украинский артист Alekseev. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Это же не запрещено? Нет. За Белоруссию может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах», — сказал он.

По мнению белорусского лидера, данная ситуация даже может дать определённую выгоду стране, так как артиста знают в России и на Украине , что может принести дополнительные баллы представителю Белоруссии.

«Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил», — заключил Лукашенко.