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Лукашенко прокомментировал тот факт, что Белоруссию на Евровидении представит украинец
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Лукашенко прокомментировал тот факт, что Белоруссию на Евровидении представит украинец 

RT на русском 6 часов назад
Фото: RT на русском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём отношении к тому, что страну на грядущем песенном конкурсе «Евровидение» будет представлять украинский артист Alekseev. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Это же не запрещено? Нет. За Белоруссию может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах», — сказал он.
По мнению белорусского лидера, данная ситуация даже может дать определённую выгоду стране, так как артиста знают в России и на Украине, что может принести дополнительные баллы представителю Белоруссии.
«Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил», — заключил Лукашенко.
Ранее стало известно, что украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018», который состоится в Лиссабоне.
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