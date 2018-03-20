Лукашенко рассказал молодежи о своем отпуске и свободном времени

Отдушиной от напряженных будней, как и для большинства политиков, для 63-летнего президента Беларуси Александра Лукашенко , по его собственному признанию, был и остается спорт. Об этом он честно признался на встрече с творческой молодежью, сообщает БЕЛТА.

Глава государства не стал скрывать от молодежи и некоторых деталей своего «свободного времени», которое остается за рамками традиционного протокола. Правда, он отметил, что у него не бывает как таковых выходных, отчасти и потому, что он не имеет официального заместителя. «Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск», все равно разрабатывается целая программа. «Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы должен решить и могу решить только в этот период», — пояснил Александр Лукашенко.

Президент привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты . «Не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом домой тянет. Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с деловыми людьми».

А с представителями компании Stadler, которая несколько лет назад начала производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта, Лукашенко познакомился во время рабочего визита в Швейцарию , который был совмещен с краткосрочным отдыхом. «Раз поговорили, второй. Они приехали и открыли производство, а сейчас уже готовы инвестировать в новый проект», — с удовольствием рассказал президент.

Александр Лукашенко посоветовал своим молодым собеседникам чаще заниматься спортом. «И вы будете нормально выглядеть. Это немаловажно для любого человека, а для молодого тем более», — подчеркнул он.