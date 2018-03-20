Ещё
Лукашенко рассказал молодежи о своем отпуске и свободном времени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал молодежи о своем отпуске и свободном времени 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Отдушиной от напряженных будней, как и для большинства политиков, для 63-летнего президента Беларуси Александра Лукашенко, по его собственному признанию, был и остается спорт. Об этом он честно признался на встрече с творческой молодежью, сообщает БЕЛТА.
Глава государства не стал скрывать от молодежи и некоторых деталей своего «свободного времени», которое остается за рамками традиционного протокола. Правда, он отметил, что у него не бывает как таковых выходных, отчасти и потому, что он не имеет официального заместителя. «Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск», все равно разрабатывается целая программа. «Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы должен решить и могу решить только в этот период», — пояснил Александр Лукашенко.
Президент привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты. «Не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом домой тянет. Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с деловыми людьми».
А с представителями компании Stadler, которая несколько лет назад начала производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта, Лукашенко познакомился во время рабочего визита в Швейцарию, который был совмещен с краткосрочным отдыхом. «Раз поговорили, второй. Они приехали и открыли производство, а сейчас уже готовы инвестировать в новый проект», — с удовольствием рассказал президент.
Александр Лукашенко посоветовал своим молодым собеседникам чаще заниматься спортом. «И вы будете нормально выглядеть. Это немаловажно для любого человека, а для молодого тем более», — подчеркнул он.
Российская Газета: последние новости
В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией "Автотор" отправил в Беларусь первую партию легковых автомобилей От Литвы потребовали объяснений после досмотра белорусской гражданки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора173
Посол РФ вызван в МИД Чехии58
Порошенко нашел замену российскому газу283
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами333
В Киеве дали ответ по выборам в РФ22
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение